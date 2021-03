Crescentino, il contagio cresce ancora. Ma proseguono anche le vaccinazioni

«Tanti si stanno chiedendo se diventeremo zona rossa - dice il sindaco, Vittorio Ferrero -. Al momento, lo ripeto, questa opzione, che peraltro non spetta a me decidere ma alla Regione dopo le valutazioni tecniche del Dirmei, non è in vista. Sono però ore convulse in attesa di decisioni e scelte importanti come sta accadendo per la scuola».

Intanto Crescentino continua attivamente la campagna vaccinale: mercoledì, al Salone Polivalente, sono previste le inoculazioni di 150 agli over80. Venerdì e sabato saranno altri due giorni di vaccinazione con altre 300 persone che avranno la possibilità di ricevere la prima dose.