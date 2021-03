Un parco e la chiave della Gentilezza: Caresana accoglie i nati nel 2020

Il Comune di Caresana, su iniziativa del sindaco Claudio Tamborino e proposta della consigliera Simona Pomati è il secondo centro della provincia di Vercelli ad aderire, in pochi giorni, alla Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati. Gli stessi amministratori comunali riconoscono con le loro parole il messaggio che intendono trasmettere partecipando a questa Giornata: «Un gesto per accogliere e includere attivamente le nuove famiglie, perciò i nuovi nati, per dare futuro alla nostra comunità salvaguardando sempre le nostre tradizioni» .

Per tale occasione, come buone pratiche di gentilezza verso gli 11 nuovi nati nel 2020, l’Amministrazione Comunale intitolerà "Parco della Gentilezza", il Parco Giochi Comunale che verrà interamente ristrutturato. Inoltre i tre ordini di scuola presenti in paese, infanzia, primaria e secondaria di primo grado, realizzeranno una chiave della gentilezza per ogni nato, poi scriveranno frasi sul significato di gentilezza che verranno donate in una pergamena ai nati, infine costruiranno un cartellone di buone pratiche gentili.

I Comuni interessati a partecipare hanno tempo sino al 10 marzo per aderire.