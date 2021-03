Presentazione (on line) di Forse non morirò di giovedì, di Remo Bassini

Doppio appuntamento, questa settimana, con Forse non morirò di giovedì, il nuovo libro di Remo Bassini.

Si comincia venerdì 5, alle ore 18.

"Signorina, è un bel mestiere il nostro. E' bello anche perchè ci permette di incontrare persone e storie. Ma c'è una storia, quasi mai raccontata: è la storia del giornale stesso e di chi lo fa".

Rosangela Colombo intervista Remo Bassini sul romanzo "Forse non morirò di giovedì" (Golem Edizioni 2021), una vera e propria dichiarazione d'amore per la sua professione, il giornalista.

L’ evento fa parte della terza edizione della rassegna #ohunlibrochefa #ohunlibrochefasocializzazione, con il sostegno della Regione Piemonte, e dei sei comuni aderenti ( Vercelli, Crescentino, Cigliano, Livorno Ferraris, Saluggia, Santhià)

Ecco il link dell'evento.

Sabato 6, Remo Bassini sarà alla Libreria dell'Arca, in via Galileo Ferraris 77, dalle 10,30 alle 12 per un firma copie Ecco il link dell'evento.