Roulotte a fuoco a Cavaglià, è mistero sulle cause

Avvolta dalle fiamme è stata bruciata completamente. È quanto accaduto nella notte in via Montemaggiore a Cavaglià, dove la roulotte di un pastore ha preso fuoco per cause ancora da accertare, andando totalmente distrutta. L'incendio non ha interessato altri edifici o zone, né persone. A domare il rogo e a mettere in sicurezza l'area ci hanno pensato i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto insieme ai Carabinieri. Seguiranno eventuali aggiornamenti.