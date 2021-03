Lomellina: Mede passa da zona rossa ad arancione rafforzata. Ecco cosa cambia

Oltre al passaggio in zona arancione rafforzato da mercoledì per una settimana dell'intera provincia di Como e di altri 49 comuni (18 del mantovano, 12 del pavese, dieci del milanese, nove del cremonese compreso il capoluogo Cremona), il presidente Fontana ha firmato altre due ordinanze e una riguarda Mede.

Il comune della nostra provincia passa infatti da giovedì 4 all'11 marzo compreso in zona arancione rafforzato, così come Viggiù e Bollate, poiché la situazione epidemiologica è in miglioramento.