Scuola Barolo per Artigiani del legno: donazione per le borse di studio

Una buona notizia per la nascente sezione “Scuola Barolo” dell'Istituto Lancia di Borgosesia, che, a partire dal prossimo anno scolastico, formerà a Varallo un bel gruppo di aspiranti Artigiani del legno.

I coniugi Jean Michel Baladda e Martine Helene Mazenot, residenti in Francia, hanno tanto apprezzato l’iniziativa dell’Istituto Professionale guidato dal preside Carmelo Profetto da decidere di donare una somma - in memoria di Claudio Alesina, allievo nel secolo scorso della famosa Scuola Barolo di Varallo - da destinare al finanziamento delle borse di studio previste dal Comune di Varallo (ammontanti al massimo a 2.925 euro ad alunno per l’anno scolastico 2021/2022) a sostegno delle spese di vitto e alloggio degli studenti che hanno scelto questo percorso di studi e che dovranno soggiornare lontano da casa per poterlo frequentare.

«Un gesto prezioso e molto gradito, nella speranza che questa nuova realtà possa svilupparsi al meglio e contribuire a rilanciare con creatività e innovazione una tradizione straordinaria del territorio valsesiano - commenta il sindaco Eraldo Botta -. Chi volesse effettuare una donazione con la stessa finalità può inviare un bonifico sul conto corrente del Comune di Varallo con causale “finanziamento delle borse di studio in favore degli studenti iscritti al diploma di Artigiano del legno dell’IIS V. Lancia di Borgosesia” (IBAN conto corrente di Tesoreria presso Biverbanca: IT67J0609022308000000999091; codice BIC e/o SWIFT per l'estero: CRBIIT2B181). E’ anche possibile accordarsi direttamente con l’Istituto Lancia (tel. 0163 22227) per la donazione di attrezzature e materiale utile alle esercitazioni dei ragazzi. Grazie di cuore a tutti coloro che vorranno donare una somma, anche piccola, a questo scopo! Investire sull’Istruzione, vuol dire credere nei giovani e nel futuro di questo Paese».