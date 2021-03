Piazza Roma, via i "funghetti" e nuove aiuole ad accogliere chi arriva in città

Via i funghetti e spazio a nuove aiuole. La svolta "green" di piazza Roma è iniziata lunedì con l'avvio degli scavi per il rifacimento della parte intorno alla fontana e dell'area verso viale Garibaldi.

Spariranno i "funghetti", ormai malconci e in parte arrugginiti che avevano caratterizzato la piazza negli ultimi anni e al loro posto, intorno alla fontana e nella parte verso viale Garibaldi, saranno create delle aiuole a completamento di quelle che accolgono i visitatori all'uscita dalla stazione.

Un intervento per offrire un biglietto da visita della città decisamente più gradevole dal punto di vista estetico e che permetterà anche di restituire all'area della fontana l'importanza che merita. Gli attuali scavi serviranno anche a posizionare l'impianto di irrigazione per la gestione delle aiuole la cui posa, a cura di una società che si occupa di progettazione di aree verdi urbane, verrà effettuata utilizzando un particolare tipo di fondo minerale che semplifica la manutenzione ed è in grado di assorbire gli sbalzi termici tipici delle città del nord Italia.