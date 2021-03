Sbalzata dall'auto dopo l'incidente, 53enne di Salussola in prognosi riservata

Una donna di 53 anni, Ombretta Piccioni, molto conosciuta a Salussola, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Novara in seguito a un incidente stradale che l'ha coinvolta nei giorni scorsi in località Magnoevolo.

All'origine dell'incidente ci potrebbe essere un malore a causa del quale la donna ha perso il controllo della Hyunday Getz attraversando la corsia opposta nel suo senso di marcia, terminando nel fossato. Nell'impatto è stata sbalzata in mezzo alla strada è stata portata con diversi politraumi all'ospedale di Novara. Sembrerebbe in pericolo di vita ed è ora ricoverata in prognosi riservata.