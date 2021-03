15 tonnellate di sgombri in dono alla Caritas di Vercelli

15 tonnellate di sgombri conservati in olio di girasole e in salsa di pomodoro sono stati donati dalla Società Belardi Food Trading S.A.M. alla Caritas di Vercelli.

Nell’operazione i funzionari ADM, adottando una procedura operativa ad hoc, hanno reso rapidamente disponibile la merce alla società rilasciando l’autorizzazione all’importazione in franchigia (senza il pagamento degli oneri doganali). In tal modo la Belardi Food Trading S.A.M. ha avuto la possibilità di donare una consistente partita alimentare alla Osver Onlus di Vercelli per le necessità dei bisognosi.

La Osver onlus ha già caricato su tre furgoni 357 colli, mentre la restante parte verrà ritirata nei prossimi giorni.

ADM supporta e promuove iniziative volte a sostenere la collettività, in un periodo economicamente e socialmente critico come quello attuale.