L'alta valle vaccina i suoi anziani ad Alagna: la foto del parroco conquista il web

L'Alta Valsesia mette in sicurezza i propri anziani, avviando le vaccinazioni degli ultra ottantenni nella struttura sanitaria di Alagna, aperta la scorsa estate in un'ala del salone polifunzionale.

«Una grande sfida, quella di portare una sede vaccinale ad Alagna - commenta sui social il sindaco del paese, Roberto Veggi -. Una sfida che ha un duplice valore: in primo luogo ha permesso alle persone anziane di vaccinarsi in un ambiente più familiare dei presidi ospedalieri, favorendo la condivisione degli spazi di attesa con gli amici del paese. E la loro gioia era palpabile in due parole ripetute molto spesso questa mattina: “ciau cuscrit”. Ma questa giornata dimostra anche che gli investimenti del Comune di Alagna in campo sanitario e socio assistenziale non solo sta portando evidenti benefici nel servizio sanitario agli alagnesi, ma ha iniziato a invertire la tradizione di dover scendere a valle nelle città per ricevere servizi».

Considerazioni e ringraziamenti, quelli del sindaco di Alagna, condivisi anche dal manager dell'Asl Angelo Penna, «Grazie di cuore all’Asl Vercelli che ha creduto nel nostro Centro Medico, in particolare al direttore generale Angelo Penna, al direttore sanitario Gualtiero Canova e alla responsabile del Sisp Virginia Silano, oltre che agli operatori Usca e a tutto il personale infermieristico e amministrativo che stanno lavorando con dedizione per vaccinare tutti. Grazie ai volontari del Soccorso Alta Valsesia, sempre in prima linea e al dottor Alberto Merola che con incredibile impegno e dedizione offre ogni giorno il servizio ambulatoriale bei comuni della valle».

Per il sindaco «La gioia e l’emozione di vedere ad Alagna per ricevere il vaccino tante persone che hanno lavorato una vita per costruire la nostra valsesia è una soddisfazione indescrivibile per la nostra amministrazione. E' bello poter dire “sono stati soldi spesi bene!”».