Borgo d'Ale: in due settimane da 1 a 14 positivi (compreso un bambino)

La decisione è stata presa in seguito a un caso di positività di un alunno, che comunque sta bene, della seconda elementare: «Sentito il personale scolastico preposto - spiega il sindaco, Pier Mauro Andorno - è vivamente consigliato ai genitori della classe di porre in quarantena precauzionale a casa i bimbi della classe, in attesa dei provvedimenti da parte del Sisp – Asl di Vercelli che verranno comunicati dall’Istituto Comprensivo. La situazione - commenta il sindaco - non desta particolare preoccupazione: dunque si invitano le famiglie coinvolte ad attendere, con calma, le disposizioni e comunicazioni del Sisp e della scuola, contattando i medici di base qualora comparissero dei sintomi».