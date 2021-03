Giana Erminio-Pro Vercelli 1-2 (con brivido finale)

Giana Erminio-Pro Vercelli 1-2

Marcatori: Comi (Pvc) su rigore al 29'; Comi (Pvc) al 55'; Perna (GE) su rigore all'87'







GIANA ERMINIO: Acerbis; Marchetti, Bonalumi, Perico; Madonna (Ruocco dal 79'), Palazzolo (Dalla Bona dal 71'), Pinto, Greselin (Corti 59'), Zugaro (De Maria 59'); Perna, Ferrario (D'Ausilio dal 71').

A disposizione: Zanellati, Barazzetta, Finardi, Rossini, Corti, Maltese, De Maria, Capano, Dalla Bona, D’Ausilio, Montesano, Ruocco. All. Brevi.

PRO VERCELLI: Saro; Hristov, Masi, Auriletto; Gatto (Clemente dal 67'), Nielsen (Awua dal 67'), Emmanuello, Iezzi; Della Morte (Rolando dall'83'), Comi (Costantino dal 77'), Zerbin (Romairone dal 77').

A disposizione: Tintori, Rolando, Romairone, Awua, Clemente, Esposito, Erradi, Merio, Costantino, Mezzoni. All. Modesto.

Arbitra Marini di Trieste

Ammoniti: Auriletto , Hristov, Romairone della Pro Vercelli;

Primo tempo

8': Prima azione pericolosa. Cross di Comi dalla sinistra, tiro di Nielsen, rimedia in angolo il portiere della Giana, Acerbis.

22': Giana Erminio pericolosa in area, ripartenza della Pro con Emmanuello che scarica per Emmanuello, ma il tiro del centrocampista, è debole e centrale.

Partita non bella.

25': punizione di Greselin, la palla deviata, si spegne sul fondo. Sull'angolo conseguente, la Giana si rende pericolosa... a metà: nessuno è pronto a colpisce di testa, davanti a Saro.

Meglio la Giana della Pro, fino ad ora.

28': Iezzi, cross per Della Morte, vistosamente trattenuto: è rigore. Netto. Comi dagli 11 metri: botta forte a mezza altezza alla destra del portiere: Pro in vantaggio al 29'. Nona rete per Comi. Che è anche il migliore dei Bianchi.

38': bell'assolo di Greselin, il più pericolo dei lombardi; dalla sinistra si accentra, gran destro a rientrare, alto di poco.

40': palla in area, Auriletto spreca l'occasione del raddoppio tirando fuori, da due passi.

42': Zerbin ruba palla e porge a Comi, il portiere è in posizione avanzata, Comi, troppo precipitoso, manda alto. Occasionissima.







Secondo tempo.

55': Della Morte messo giù, sulla tre quarti. Punizione. Batte lo stesso Della Morte, pennellando per la testa di Comi che anticipa l'uscita del portiere (poco reattivo, per la verità): 2 a 0 per la Pro. Comi: e sono 10.

57': serpentina di Zerbin, sulla sinistra, che mette in mezzo per Comi che non ci arriva. Ottimo Zerbin, comunque, irresistibile nelle ripartenze e con la palla al piede.

Ammonito Auriletto, Ferrario frana in area, la Giana invoca un rigore.

67': due cambi per Modesto. dentro Clemente e Awua, escono Nielsen (uno dei migliori) e Gatto.

77': altri due cambi. Dentro Romairone e Costantino, fuori, a rifiatare, Zerbin e Comi.

82': Costantino cerca il gol, controlla bene in area, tiro murato.

83': esce Della Morte, dentro Rolando.

85': malinteso Rolando Hristov, che è costretto a stendere Perna. Giusto il giallo. Punizione battuta da Della Bona, gran botta di collo destro, fuori di un metro abbondante.

Azione confusa in area dei Bianchi, con salvataggio di Masi su Dalla Bona, l'azione prosegue, rigore per i padroni di casa, Perna (siamo all'87') batte Saro, che non subiva gol dalla partita di Novara.

Mancano due minuti più recupero. Che è di 4 minuti.

94': Giana vicina al pari, con D'Ausilio che in posizione defilata (ma non troppo) manda fuori.

Triplice fischio. Tre punti sudati ma preziosi, undicesimo risultato utile consecutivo per la squadra di Francesco Modesto.