Comi (in formissima): gol su rigore

Comi, nona rete per lui

Una Pro Vercelli non bella ma concreta conduce, dopo 45', grazie a un penalty siglato da Comi, il migliore della squadra di Modesto

Giana Erminio-Pro Vercelli 0-1

Marcatori: Comi (Pvc) su rigore al 29';







GIANA ERMINIO: Acerbis; Marchetti, Bonalumi, Perico; Madonna, Palazzolo, Pinto, Greselin, Zugaro; Perna, Ferrario.

A disposizione: Zanellati, Barazzetta, Finardi, Rossini, Corti, Maltese, De Maria, Capano, Dalla Bona, D’Ausilio, Montesano, Ruocco. All. Brevi.

PRO VERCELLI: Saro; Hristov, Masi, Auriletto; Gatto, Nielsen, Emmanuello, Iezzi; Della Morte, Comi, Zerbin.

A disposizione: Tintori, Rolando, Romairone, Awua, Clemente, Esposito, Erradi, Merio, Costantino, Mezzoni. All. Modesto.

Arbitra Marini di Trieste

Ammoniti:

Primo tempo

8': Prima azione pericolosa. Cross di Comi dalla sinistra, tiro di Nielsen, rimedia in angolo il portiere della Giana, Acerbis.

22': Giana Erminio pericolosa in area, ripartenza della Pro con Emmanuello che scarica per Emmanuello, ma il tiro del centrocampista, è debole e centrale.

Partita non bella.

25': punizione di Greselin, la palla deviata, si spegne sul fondo. Sull'angolo conseguente, la Giana si rende pericolosa... a metà: nessuno è pronto a colpisce di testa, davanti a Saro.

Meglio la Giana della Pro, fino ad ora.

28': Iezzi, cross per Della Morte, vistosamente trattenuto: è rigore. Netto. Comi dagli 11 metri: botta forte a mezza altezza alla destra del portiere: Pro in vantaggio al 29'. Nona rete per Comi. Che è anche il migliore dei Bianchi.

38': bell'assolo di Greselin, il più pericolo dei lombardi; dalla sinistra si accentra, gran destro a rientrare, alto di poco.

40': palla in area, Auriletto spreca l'occasione del raddoppio tirando fuori, da due passi.

42': Zerbin ruba palla e porge a Comi, il portiere è in posizione avanzata, Comi, troppo precipitoso, manda alto. Occasionissima.