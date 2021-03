Comi: «Gol e vittoria per Parodi»

«Sapevamo il tipo di gara che andavamo a fare: il terreno di gioco non era in buone condizioni e si poteva giocare poco. I ragazzi sono stati bravi nel capire che tipo di gara dovevamo fare, sono stati bravi nelle occasioni e nelle seconde palle. Sono davvero contento» cosi si è espresso Mister Modesto al termine del match.

Il tecnico della Pro ha voluto analizzare il gol subito dopo tanto tempo: «Peccato, su un cambio gioco forse c’era già fallo in precedenza: dovevamo stare un po' più attenti. Peccato perché il portiere e la squadra non vogliono mai prendere gol, ma l’importante sono i tre punti. Non era un campo ed una squadra facile: giocano da tanto tempo insieme e volevano fare il risultato».

In chiusura un commento sulla capacità di soffrire della squadra: «Dobbiamo lavorare perché la partita era chiusa e dobbiamo capire che le squadre in difficoltà calciano il pallone in area per fare più caos: dobbiamo essere più bravi e un po' più furbi. Quando affronteremo altre squadre che fanno questo gioco saremo più pronti per rimediare».

A parlare è poi stato L’eroe di giornata, ovvero Bomber Comi: «Sono molto contento, quando fai gol e porti a casa la vittoria la gioia è doppia. Siamo stati bravi e maturi per capire come giocare: il campo era veramente in condizioni pessime. Siamo stati tosti a livello di atteggiamento e siamo forti, dobbiamo continuare cosi con questo atteggiamento di squadra: pensiamo prima al gruppo che a noi stessi, e cosi i risultati vengono». Per il numero 10 il gruppo è tutto, tanto è vero che la dedica: «Questa doppietta, questa vittoria di tutti, la dedichiamo a Giulio Parodi che ha avuto un brutto infortunio e gli siamo vicini: era davvero il minimo». Ed ora concentrati sulla prossima: «Pensiamo partita per partita, ma sicuramente saremo pronti a preparare la prossima gara con lo stesso atteggiamento e la voglia che abbiamo ogni giorno. Faremo di tutto per centrare, insieme, l’obiettivo che per noi è un sogno».