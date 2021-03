Un convegno ricorda “Don Mauro Stragiotti e i volti della carità"

Si intitola “Don Mauro Stragiotti e i volti della carità" il convegno online in programma oggi pomeriggio, sabato 27 febbraio: dalle 15,30, su Sant'Eusebio Channel sarà possibile seguire l'incontro, ideato nell'ambito delle manifestazioni volute per il 20° anniversario della morte del sacerdote.

La sede Caritas farà da “campo base” per i relatori in presenza: l’arcivescovo di Vercelli, monsignor Marco Arnolfo, don Luigi Ciotti, che per don Mauro fu compagno di seminario e di stanza, il direttore Caritas, Gianni Brunoro, lo psico-sociologo Eusebio Balocco e la moderatrice Ilde Lorenzola, giornalista del Corriere eusebiano. Agli interventi degli ospiti si alterneranno testimonianze video e telefoniche da parte di persone che, per i motivi più vari, hanno conosciuto il sacerdote e hanno voluto ricordarne l'opera e la personalità.

«Ci aspettiamo – sottolinea Brunoro – che la genialità di don Mauro venga recepita, accolta e dilatata in ordine al tempo che stiamo vivendo e alle nuove povertà con cui siamo chiamati a confrontarci. Auspichiamo la ricomparsa di uno sguardo dall’ampio orizzonte, che porti allo scoperto situazioni drammatiche su cui per lo più si tace: la tragicità della rotta balcanica, del Sahel, del Medio Oriente… E chiediamo a don Mauro di darci una mano intercedendo per noi dal Cielo».

Ideato dal presidente del Meic, Tommaso di Lauro, e realizzato grazie all'appoggio della Caritas e al coordinamento di Publycom, la casa editrice e agenzia di pubblicità di Rita Mattiuz, che ha svolto la raccolta delle testimonianze, il convegno ha come Mediapartner Corriere eusebiano e Radio City4you e potrà essere seguito sul Sant’Eusebio Channel della diocesi eusebiana, collegandosi al link http://www.youtube.com/santeusebiochannel e sulla nuova piattaforma con registrazione GoToMeeting al link bit.ly/donmauro21, che consente un accesso massimo di 250 postazioni.

Determinante, inoltre, la collaborazione con Marco Miglietta e Samuele Giatti, del laboratorio creativo di coworking Infocus, che si sono occupati della parte video, della sceneggiatura e del montaggio; con Christian Rossi che ha registrato i messaggi audio, il tecnico informatico Luciano Gennari e Davide Ferraris, che si è occupato della grafica.