Fratelli positivi: a Trino chiusa una sezione di Nido e una di Materna

In seguito alla riscontrata positività di due fratellini, Trino sospende a scopo cautelativo il servizio della sezione divezzi dell’Asilo Nido; l'attività di una sezione della Scuola d'Infanzia e il servizio di pre-post scuola per i più piccini.

La comunicazione arriva dal sindaco della cittadina, Daniele Pane, che rassicura comunque i genitori: «La positività al momento resta circoscritta e comprovata solo per i due fratelli, pertanto, la situazione resta sotto controllo. Tutti gli altri bambini e i docenti stanno bene; perciò la chiusura è stata adottata a solo scopo cautelativo».



Lezioni e servizio Nido per la sezione divezzi saranno sospese fino all’8 marzo compreso, salvo comunicazioni diverse dall’Asl di Alessandria: «Le due quarantene e gli isolamenti fiduciari vengono comunicati in questi minuti alle persone interessate, da parte di Asl Alessandria - conclude il sindaco -. Dunque la situazione è controllata e monitorata».