Modesto: «La cattiveria è più importante del bel gioco»

«Questo è l'anno zero. Il direttore Casella, Musumeci, il presidente e i giocatori: tutti stanno facendo la loro parte. Si tratta di un percorso importante. In campo? In campo non mi interessa solo il bel gioco. Mi interessa la cattiveria, dobbiamo essere tosti, contro chiunque. E la partita di Olbia insegna: ogni gara nasconde insidie. Non è facile giocare quando negli ultimi dieci metri ci sono venticinque giocatori. Da fuori è facile, basta tirare, qualcuno dirà. A dirlo è facile» dice Francesco Modesto, solita conferenza stampa prima della partita contro la Giana Erminio, domani.

Ha rivisto attentamente, la partita con l'Olbia. Fa tre considerazioni il tecnico. Parte da una critica/autocritica.

«Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, eccetto l'eccessiva fretta. Negli ultimi minuti bisogna mantenere la calma, essere lucidi»

Seconda considerazione: «L'Olbia è una buona squadra, ha raccolto meno punti di quanto dice la classifica. Ma la stessa cosa vale per la Giana Erminio. Sarà una gara piena di insidie.»

Terza e ultima considerazione.

«Abbiamo rivisto la fase offensiva. Non abbiamo concretizzato per una questione di centimetri.» Passaggi non precisi, quindi.

C'è anche un problema sui calci piazzati.

«Rolando, Emmanuello, Zerbini e Della Morte hanno il piede per battere le punizioni. Ma trovare gente che la mette sul sette è cosa rara. Ne vedo poca.»

La squadra può aver patito – più da un punto di vista mentale che fisico – la gara contro la Juventus U23, che è stata giocata ad un'alta intensità? Anche la Juventus, infatti, ne ha risentito, dal momento che ha pareggiato in casa contro La Lucchese.

«Da un punto di vista fisico, la squadra contro l'Olbia non ha risentito della gara disputata contro la Juventus. Sono state due partite diverse. Quando affronti la Juventus sai che sarà una gara tirata, fino al 95°. Quando affronti l'Olbia, magari a livelli inconscio, pensi invece che devi vincere a tutti i costi, così subentrano nervosismo e fretta.»

E domani?

«Domani l'attenzione dovrà essere alta, non possiamo fare errori. Ne dovessimo fare, dovremo recuperare.»

Tra oggi e domani Modesto deciderà chi mandare in capo. In difesa tornerà Hristov, ma non ci sarà Parodi: un altro brutto infortunio, per lui. Il sintetico del Piola continua a fare danni (Sangiorgi, Bruzzaniti, ora Parodi). E mancheranno Blaze e Rizzo, ancora non disponibibili.