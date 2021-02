Investito e lasciato in strada: in coma un 31enne

E' stato trovato privo di sensi, con varie ferite compatibili con l'investimento da parte di un automezzo, lungo la Tangenziale Ovest, poco lontano dalla rotonda che immette in via Torino. E, ora, si trova ricoverato in rianimazione al Sant'Andrea, intubato e in prognosi riservata. Indagini in corso, da parte della Polizia locale, su un misterioso episodio avvenuto l'altra sera e che ha avuto come vittima un 31enne italiano residente in città. A dare l'allarme alcuni automobilisti che, vedendo la sagoma dell'uomo a terra hanno chiamato i soccorsi. Ma cosa sia capitato al 31enne è tuttora un mistero. L'ipotesi più accreditata è che l'uomo sia stato investito ma che il responsabile si sia dileguato senza prestare soccorso e dare l'allarme. Un comportamento che, se venisse confermato, comporterebbe gravissime conseguenze penali. Dalla vittima, al momento, non è stato possibile raccogliere informazioni: l'uomo è stato identificato e ora la Polizia locale sta indagando per ricostruire i suoi spostamenti e la dinamica di quanto è accaduto.