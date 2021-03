Greggio: scontro tra un'auto e un furgone

Incidente, intorno alle ore 13,15 sulla Torino-Milano, nei pressi di Greggio, all'altezza del chilometro 68 dell'autostrada. Lo scontro ha coinvolto un'auto e un furgone: per fortuna le conseguenze per i conducenti non sono state particolarmente rilevanti, tanto che non è servito neppure il ricovero in ospedale.

Tuttavia, per i soccorsi e per regolare il traffico, sono intervenuti una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli, il personale sanitario, la Polizia stradale di Novara Est e il soccorso stradale dell'Aci.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco, i passeggeri erano già affidati alle cure del 118 e dunque ci si è occupati della messa in sicurezza dello scenario, effettuata senza necessità di chiudere al traffico il tratto.

Le persone coinvolte non hanno avuto bisogno del ricovero ospedaliero e il traffico è rapidamente tornato a scorrere in modo regolare.