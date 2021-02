Vaccinazioni al via a Trino: prime 90 dosi per gli over 80

E' in programma nella giornata di oggi, giovedì 25 febbraio, la somministrazione delle prime 90 dosi di vaccino agli over 80 trinesi che hanno aderito alla campagna: nella sede Asl di via Ortigara, il personale provvederà all'inoculazione del vaccino ogni settimana, mentre i volontari di Alpini e Carabinieri di Congedo offriranno il supporto logistico alla popolazione in caso di necessità.

«Ricordo che per accedere al servizio è obbligatorio contattare il proprio medico di base comunicando un numero di cellulare sul quale si riceverà la comunicazione di data e ora della vaccinazione», precisa il sindaco Daniele Pane.