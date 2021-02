Gattinara recupera gli antichi vigneti oggi invasi dai boschi

Gattinara è il primo Comune in Piemonte a ottenere il riconoscimento per il recupero delle perimetrazioni dei paesaggi agrari storici oggi ricoperti da vegetazione. Termini burocratici dietro ai quali si aprono importanti scenari per il recupero di aree collinari oggi abbandonate ma storicamente votate alla vitivinicoltura.

La Regione Piemonte, nei giorni scorsi, ha approvato il progetto per il riconoscimento delle perimetrazioni dei paesaggi agrari storici ricoperti da vegetazione, trasmesso dall’Ufficio Tecnico del Comune di Gattinara nell’ottobre 2019: in considerazione della preesistenza storicamente accertata di vigneti, questi terreni potranno essere oggetto di recupero a fini produttivi.

«Considerato che per destinare ad aree produttive agricole zone boschive è necessario affrontare un iter autorizzativo impegnativo e molto costoso, il Comune di Gattinara, per agevolare i viticoltori, si è adoperato per presentare il progetto per il riconoscimento delle perimetrazioni dei paesaggi agrari storici ricoperti da vegetazione, in base alla Legge Regionale, dimostrando l’esistenza di colture agrarie di valore storico precedenti all’attuale copertura arborea, contraddistinte dall’impiego di pratiche tradizionali e dalla presenza di colture caratterizzate da lunga persistenza storica e da una significativa integrazione tra aspetti produttivi, ambientali e culturali».

I vigneti, a Gattinara, contraddistinguono il territorio rappresentando un valore identitario e memoria collettiva. Pertanto, ai fini della salvaguardia del paesaggio e dei valori che esso esprime, il riconoscimento ottenuto dalla Regione Piemonte è funzionale alla sola riproposizione di progetti di recupero a fini produttivi e non può prescindere dalla ricostituzione delle colture e delle specificità del paesaggio agrario originario caratterizzante il territorio.

«Finalmente dopo 2 anni il lavoro di perimetrazione dei paesaggi agrari storici è finalmente concluso con l’approvazione della Regione Piemonte – commenta con soddisfazione il sindaco di Gattinara Daniele Baglione – Ringrazio l’architetto Marinella Bellosta che ha seguito tutto l’iter. Gattinara è il primo, e per ora l’unico Comune del Piemonte che l’ha effettuata, consentendo il ripristino di molti terreni in collina ora boscati alla coltivazione dei vigneti, senza obbligo di paesaggistica e pagamento degli oneri di compensazione. Un passaggio importante nell'azione di tutela del patrimonio storico rurale del nostro comune, un impegno che è andato avanti con convinzione nell'intento di salvaguardare il nostro paesaggio e la nostra viticoltura, valorizzando pienamente le radici agricole della nostra tradizione e della nostra economia».

Rallentato nei tempi dalla pandemia, che ha richiesto incontri in videoconferenza e ha reso difficoltoso per i professionisti incaricati dal Comune effettuare sopralluoghi negli archivi storici e biblioteche, il progetto apre scenari nuovi allo sviluppo di un settore che ha portato il nome di Gattinara in tutto il mondo.