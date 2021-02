Vaccinazioni: l'Asl Vercelli supera quota 15mila

Sono 15mila le dosi totali di vaccino somministrate dall’Asl di Vercelli dall'inizio della campagna anti-covid. In queste settimane si sono succeduti operatori sanitari, ospiti delle Rsa, Forze dell’Ordine, insegnanti e personale Ata. Novità di questi giorni è il via libera all’estensione del vaccino Astra Zeneca anche ai soggetti di età compresa tra i 55 e i 65 anni che appartengono alle categorie coinvolte in questa fase della vaccinazione.

Dallo scorso 21 febbraio è iniziata anche la campagna di vaccinazione degli ultra 80enni che si svolge non solo nelle sedi vaccinali di Vercelli e Borgosesia (tutti i giorni), ma anche, con cadenza settimanale programmata, nelle Case della Salute di Santhià (il venerdì), Cigliano (il lunedì), Varallo (il mercoledì), Gattinara (il martedì) e Coggiola (il giovedì) e nell’ambulatorio medico di Alagna (venerdì 26 febbraio).

«In questa fase di avvio della campagna per gli ultra 80enni - si legge in una nota - l’Asl, in collaborazione con i sindaci e i medici di medicina generale, ha dovuto provvedere a correggere alcune comunicazioni trasmesse dalla piattaforma Csi regionale relativamente agli indirizzi dove effettuare la vaccinazione. Dal prossimo mese di marzo le agende verranno gestite direttamente dalle Asl».

Gli indirizzi corretti in cui recarsi per effettuare la vaccinazione sono: Alagna, Centro Medico di piazza Ing. Rolandi; Borgosesia, ospedale in via Ilorini Mo 20; Cigliano, Casa della Salute in vicolo Garavoglia 15; Coggiola, Casa della Salute in via Garibaldi 97; Gattinara, Casa della Salute (ex ospedale) in corso Vercelli 159; Santhià, Casa della Salute in corso Matteotti 24; Varallo, Casa della Salute in via Calderini 2; Vercelli, Piastra in Largo Giusti 13.