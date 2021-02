La qualità dell'aria non migliora: confermato il blocco del traffico

Non migliora la qualità dell'aria nel capoluogo. Il blocco del traffico delle vetture fino all'Euro 5 viene prorogato fino a lunedì.

Un provvedimento comunicato nel pomeriggio di giovedì dall'Ufficio Ambiente del Comune dopo che il cruscotto di Arpa Piemonte ha rilevato che la situazione delle polveri sottili non è affatto migliorata in questi giorni: né a Vercelli e neppure nel resto della regione dove vengono confermate le restrizioni in tutte le città già interessate dallo stop di questi giorni: complessivamente sono circa 800mila i veicoli piemontesi che resteranno in garage (a Vercelli dalle 8,30 alle 18,30).

In città, la centralina di corso Gastaldi registra ormai dai 18 febbraio una media continua di sforamenti rispetto al massimo dei 50 microgrammi di Pm10 al metro cubo. CLICCA QUI PER VEDERE I DATI