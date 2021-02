Contagi in crescita: a Santhià da 6 a 26 casi in pochi giorni; a Crescentino due casi di positività (e tamponi per tutti) in Comune

Contagi in crescita in tutto il Piemonte che, con ogni probabilità e in attesa di conoscere le restrizioni inserite nel Dpcm di marzo, da domenica tornerà arancione, con nuove chiusure.

Anche a livello provinciale il numero degli attualmente positivi sale a 425: mercoledì 17 febbraio erano 343, come comunica il presidente della Provincia, Eraldo Botta: «Negli ultimi giorni la curva è in ascesa in provincia, segno che il virus continua a circolare e che non dobbiamo abbassare la guardia nonostante per ora il colore giallo della nostra regione ci conceda minori restrizioni. Dobbiamo imporci di prestare ancora la massima attenzione, rispettando le regole che ben conosciamo nei nostri comportamenti quotidiani».

Intanto, in diversi centri del vercellese si rincorrono le raccomandazioni e le preoccupazioni dopo l'inattesa inversione di tendenza sulla curva dei contagi: a Santhià in pochi giorni si è passati da 6 a 26 casi, con due persone in ospedale. Due classi e un Istituto sono in quarantena su disposizione del Sisp dell'Asl Vercelli: una sezione delle elementari e una delle medie, mentre ad Alice Castello sono rimasti a casa i bimbi dell'infanzia nati nel 2015, così come è avvenuto alla materna di Bianzé chiusa per tutta la settimana.