Trino, il nuovo Centro operativo misto negli ex magazzini comunali -VIDEO

Cantieri in corso, a Trino dove il Comune ha predisposto il progetto per la sede del Centro Operativo Misto che sarà il luogo più importante per la direzione di tutti gli eventi straordinari di criticità o allarme. «Qui insieme alla Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e le autorità preposte, sarà possibile operare per la sicurezza della cittadinanza» spiega il sindaco Daniele Pane.

Negli ex magazzini comunali sono in corso le ultime finiture per la chiusura del primo lotto e la predisposizione degli impianti previsti nel secondo lotto che verrà avviato durante l'anno e prevede la realizzazione degli impianti tecnologici ed il completamento delle finiture interne ed esterne.

«Il progetto, iniziato il novembre scorso, oltre alla realizzazione del Centro Operativo Misto prevede anche l'ampliamento della Protezione Civile e il completamento del piazzale esterno in via della Repubblica, per un importo complessivo di 120mila euro».