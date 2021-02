Crisi Cerutti: la Regione convocherà i curatori fallimentari

Incontro con la Regione per cercare una soluzione alla crisi della Cerutti che sta pesando come un macigno sul futuro dei lavoratori di Vercelli e Casale.

In mattinata Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil di Vercelli e di Alessandria hanno avuto un incontro in videoconferenza con la Regione alla presenza dell'assessore Elena Chiorino e dei sindaci delle rispettive città di Vercelli e di Casale Monferrato, Andrea Corsaro e Federico Riboldi.

«Come organizzazioni sindacali abbiamo messo al corrente l’assessorato alla gestione delle crisi aziendali di tutte le informazioni in nostro possesso, ripercorrendo ogni passaggio dall’accordo di giugno a oggi - si legge in una nota sindacale congiunta -. Diventa evidente che quanto comunicato dai curatori fallimentari della procedura per OMG Cerutti e CPE, ovvero il fermo delle produzioni anche nello stabilimento di Casale Monferrato, metterebbe in difficoltà oltre 280 famiglie su due territori e, soprattutto in mancanza di una proposta vincolante, chiuderebbe ogni speranza per tutti i dipendenti, andando a vanificare l’accordo sottoscritto nei mesi precedenti e costruito per dare un’opportunità di continuità alle produzioni. Abbiamo spiegato che per noi rimane la volontà di mantenere i posti di lavoro e conseguentemente le attività, anche riconsiderando lo stabilimento di Vercelli, ma soprattutto che serve rapidissimamente creare le condizioni per poter concretizzare la copertura di un ammortizzatore sociale, combinandolo ovviamente a una prospettiva di reindustrializzazione, anche passando attraverso il Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero del Lavoro».

Su proposta dell’assessore Chiorino e dei tecnici delle Crisi aziendali della Regione Piemonte si è poi condivisa la volontà di una ulteriore convocazione, che ovviamente dovrà essere in tempi brevi, vista la scadenza degli ammortizzatori sociali nel mese di marzo, a cui si chiederà la partecipazione dei curatori fallimentari Salvatore Stanzo e Ignazio Arcuri, per poter costruire un percorso di tutela per tutti e una possibilità di mantenimento delle attività produttive.

«La Regione ha confermato di voler fare la sua parte - concludono i sindacati -. In aggiunta, questa mattina si è tenuto un incontro con il prefetto di Vercelli, il quale ci ha confermato che sosterrà e solleciterà tutte le parti sia di sede territoriale che Ministeriale affinché si possa trovare una soluzione a questo possibile dramma sociale».