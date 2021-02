Soccorso in casa in via Failla

Soccorso in casa, all'alba di mercoledì 24 febbraio: intorno alle ore 6,30 circa una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta via Failla per soccorso a persona. Giunta sul posto la squadra accedeva all'alloggio dell'infortunato, posto al secondo piano dello stabile, forzando una finestra e permettendo così l'ingresso del 118. Successivamente si provvedeva al trasporto presso il pronto soccorso di Vercelli. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Vercelli.