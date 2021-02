Gruppo Marazzato: «Ancora disponibili colloqui gratuiti per Speed Coaching Day»

Al via per Vercelli e Provincia, Valsesia inclusa, la preziosa opportunità di supporto psicologico on the web denominata Speed Coaching Day e tenuta a battesimo nel corso di un’importante conferenza stampa on line in modalità open lo scorso 18 febbraio.

Dal 22 del corrente mese e sino al prossimo 20 aprile, per chiunque lo desideri, e sino a esaurimento posti disponibili, è possibile prenotarsi per uno dei 100 colloqui gratuiti di mezz’ora ciascuno con professionisti titolati e appositamente formati per l’occasione visitando il sito www.speedcoachingday.it.

Un’iniziativa patrocinata e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli presieduta dall’avvocato Aldo Casalini, con il sostegno e il contributo di numerosi partners tecnici tra cui 'CBT. Academy per il Sociale', 'CNA Piemonte', 'Confassociazioni', 'Sys-Tek' e '22Hr Assessment'.

Così Alberto Marazzato, insieme ai fratelli Davide e Luca al vertice dell’omonimo player ambientale vercellese, dal 1952 leader nel settore delle bonifiche e del ciclo completo di raccolta e smaltimento rifiuti industriali: “Da sempre offriamo con piacere il nostro contributo alle iniziative meritevoli di sostegno al territorio e alla collettività vercellesi”, spiega il manager.

Che riprende: “Se da un lato molto di buono e costruttivo è stato fatto a livello locale in termini di attenzione crescente ad ambiente ed educazione ecologica, l’iniziativa promossa dal professor Filippo Zizzadoro costituisce anche per noi un progetto apripista autorevole ed edificante per il benessere della collettività. Quando ce lo propose, essendo un professionista con cui aziendalmente collaboriamo da anni, aderire è stato una logica conseguenza di un percorso in cui anche per la nostra realtà d’impresa formazione, attenzione alle risorse umane e centralità della persona sono pilastri portanti ed essenziali con cui ci confrontiamo ogni giorno”, conclude soddisfatto Alberto Marazzato.

“L’augurio è che gli abitanti del Vercellese possano far tesoro di un’opportunità così preziosa, utile soprattutto per superare le ansie, i timori e i turbamenti che l’inattesa calata della pandemia ancora in corso ha portato, preparandosi così al meglio in vista di un auspicato e repentino ritorno alla normalità e a una sana libertà”.