Alessandro Stecco sul Covid: Serve un cambio di passo da parte di chi governa la sanità nazionale

Vaccini e cure domiciliari. Abbiamo intervistato Alessandro Stecco, medico (ha quindi esperienza “sul campo”) docente universitario e personaggio politico: è presidente della Commissione Sanità in Regione ed è Responsabile del Dipartimento per l’Università e la Ricerca della Lega Nord in Piemonte, nonché referente nel Dipartimento Nazionale. Ma lo abbiamo sentito anche perché quasi ogni giorno, Stecco, utilizzando i social, fa informazione utilizzando un linguaggio che arriva anche ai non addetti ai lavori.

Professore, Repubblica scrive che nelle asl romane 12 tra medici e infermieri vaccinati con due dosi del vaccino Pfizer-BioNtech sono risultati positivi al tampone. Questo potrebbe significare che la prima generazione di vaccini ha una copertura relativa.?

Sicuramente è una notizia che puo’ far scalpore a livello mediatico, bisogna sempre separare positività, da quadro di malattia, vedere in che tempi è successo. In realtà è di tutta evidenza che a livello clinico sta avvenendo il contrario, il personale sanitario non si ammala più. Questo è il dato forte, il risultato atteso quello di ridurre la malattia e la circolazione del virus. La riprova sul campo è visibile con quanto succede in Nazioni che hanno gia’ fatto la vaccinazione della loro popolazione in percentuali molto alte, In Israele infatti calano i nuovi casi e i ricoveri nelle fasce di età più coperte dalla vaccinazione. In Piemonte, i casi tra sanitari e ospiti RSA, nonostante che non tutti gli operatori abbiano aderito, sono drasticamente diminuiti, ieri su più di 1000 positivi sono 25 tra personale / ospiti RSA, quando prendendo un giorno di ottobre con un numero simile di positivi, erano piu’ di 120.

La spiegazione piu’ plausibile su possibili positività a tampone di persone già vaccinate, è che il virus comunque entra sempre dalla porta di ingresso, le vie respiratorie, ma si ferma li perché trova gli anticorpi e non riesce a replicarsi in modo sufficiente dando la malattia nell’ospite, mentre diventa rilevabile al tampone; è molto probabile ma servono più dati che queste persone vaccinate e poi riscontrate positive asintomatiche non siano in grado di essere contagiose, questo lo vedremo naturalmente con l’andare avanti dei mesi e degli studi.

Seconda domanda. Perché non verificare la validità del vaccino russo, adottato a San Marino, e sul quale si sono pronunciati positivamente tanto lo Spallanzani quanto The Lancet?

I passaggi autorizzativi in Europa richiedono che prima si richieda l’autorizzazione all’ente regolatorio europeo, EMA, e dopo che questa autorizzazione viene rilasciata, gli enti regolatori nazionali la applicano a volte con alcune differenze (per quello di Astrazeneca ad esempio le età soglia tra i vari paesi era diversa nella prima autorizzazione) nella loro autorizzazione nazionale. Al momento non mi risulta che sia stata richiesta la validazione europea del vaccino russo. Ricordo che in questi passaggi vengono prodotto tutti gli studi di sicurezza ed efficacia per il nuovo vaccino che si vuole immettere nell’utilizzo clinico, ma se non viene fatta domanda e non si portano i documenti necessari, non c’e’ alcun iter autorizzativo. Al momento Sputnik pare interessata a un “rolling review” che velocizza le pratiche in virtù della pandemia, da parte di EMA, ma la formalizzazione della richiesta non è ancora avvenuta e i due comitati di EMA (CHMP e Covid ETF) non si sono quindi ancora espressi per avviare questa procedura di revisione veloce della documentazione. Non conosco ulteriori dettagli e motivazioni su questi passaggi.

Terza domanda (che è anche una mia considerazione). Vaccini a parte, resta comunque un mistero il fatto che non vengano messe in atto le linee guida per la cura tempestiva (nei primi tre , quattro giorni) del Covid.

Il problema, ma anche il mistero, è a livello ministeriale , dove ritengono ancora che si debba usare un farmaco antifebbrile antialgico come la tachipirina ma non ad esempio una classe di antinfiammatori nonostante sia di tutta evidenza che dopo l’infezione virale iniziale, è la cascata infiammatoria successiva e poi anche quella trombofilica a livello endoteliale che sono i processi patologici da combattere. Credo che purtroppo a livello ministeriale, come da tradizione molto ospedalocentrica della gestione della legislazione e delle linee guida della sanità nazionale, il territorio e il domicilio siano culturalmente poco presenti. E questo dopo tutto quello che si è visto, letto, studiato in questo primo anno di Covid, lo ritengo sbagliato. Il Piemonte ha il protocollo di terapia domiciliare piu’ articolato delle altre regioni, ma questo protocollo viene al momento ignorato a livello nazionale. Serve un cambio di passo a livello di preparazione culturale, medica e scientifica da parte di chi governa la sanità nazionale, probabilmente anche da farsi a livello dei vari organismi tecnici consulenziali.