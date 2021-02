Tutto pronto per il Corso di Formazione Operatore Bioenergetica dei Cristalli

Visto il grande successo della prima edizione del Corso di Formazione Operatore Bioenergetica dei Cristalli, anche quest'anno "A.P.S. Into the Light - la danza dell'anima" e CSEN Novara, ripropongo questo percorso.

Il corso è dedicato a tutti coloro che sono interessati a conoscere e imparare l'arte dell'equilibrio bioenergetico con i cristalli. Il percorso, prevalentemente a carattere pratico esperienziale, offre nozioni complete, specifiche ai fini di formare operatori in grado di utilizzare correttamente le tecniche di riequilibrio bioenergetico con i cristalli. Al termine del corso e superamento esame, sarà rilasciato il Diploma Olistico Nazionale CSEN come Operatore Bioenergetica dei Cristalli valido per svolgere la professione ai sensi della Legge 4/2013. Inoltre sarà rilasciato il Tesserino Tecnico Olistico e l'inserimento nell'Albo dei Tecnici Nazionali CSEN sezione Olistica.

Contattaci per ogni info a riguardo: Delia - 339 434 7961 intothelightladanza@gmail.com