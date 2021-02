Antico Ospedale: vecchio forno addio, partiti i lavori per la nuova Biblioteca

Con l'abbattimento del locale un tempo adibito a forno della panetteria, sono entrati nel vivo i lavori per la riqualificazione della Manica delle Donne che verrà trasformata nella biblioteca universitaria e della Città di Vercelli.

Il cantiere proseguirà all'incirca un paio d'anni, aggiungendo un importante tassello al decennale piano di recupero del complesso dell'Antico Ospedale che ha già visto concludersi la riqualificazione dell'ex 18, del complesso di San Pietro Martire (a esclusione della chiesa), della piazza e del vicino Macello di via Laviny.

Attualmente nell'area sono aperti tre cantieri: quello per il restauro del primo piano del Salone Dugentesco, destinato a ospitare l'Atlante del Territorio; quello per la realizzazione delle Botteghe creative nello stabile che si affaccia tra via Galileo Ferraris e via Dante e, appunto, quello della Manica delle Donne. Dove c'era il vecchio forno sarà realizzata la "Biblioteca al cubo" con lo spazio destinato ai materiali multimediali e la torre libraria. Prima di vedere gru e muratori all'opera, tuttavia, verrà sgombrata l'area e saranno effettuati i dovuti rilievi archeologici. Poi si passerà alla realizzazione del nuovo edificio. Lo spazio, una volta ultimato, si integrerà con quanto già realizzato nella vecchia Farmacia, dove sono ospitate la biblioteca dei ragazzi, la sezione Scaffale aperto, la ludoteca, oltre a una sala conferenze.

«L'abbattimento del vecchio forno - dice il vicesindaco Massimo Simion - rappresenta il momento simbolico di apertura di un cantiere molto importante per Vercelli».

A questi piani di recupero della zona si potrebbe aggiungere, ben presto, anche un nuovo progetto di valorizzazione delle abitazioni comunali che si affacciano tra via Dante e via Galileo Ferraris.

«Anche per questi immobili, così come per le case Atc dell'Isola, intendiamo partecipare al bando "Qualità dell'abitare" - spiega ancora Simion -. Gli uffici hanno predisposto un progetto da 15 milioni per la riqualificazione dei palazzi comunali, destinati all'edilizia residenziale pubblica, che insistono su un'area di particolare pregio e che presentano loro stessi elementi storici di interesse». Il 15 marzo i progetti dovranno essere consegnati; a settembre si saprà se sono stati finanziati.