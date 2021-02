Teatro Civico e Officina degli Anacoleti si illuminano per "Facciamo luce sul teatro"

Le luci del Tricolore hanno illuminato, nella serata di lunedì, il Teatro Civico di via Monte di Pietà e l'Officina degli Anacoleti, in corso De Gregori, per richiamare l'attenzione sul momento difficile attraversato dal mondo dello spettacolo: un'iniziativa, proposta dalla Fondazione Piemonte dal Vivo Circuito Regionale Multidisciplinare e ideata dall’Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo - U.N.I.T.A., per far parlare nuovamente di rappresentazioni teatrali e di spettacolo dal vivo.

Il Comune, tramite l'assessore Gianna Baucereo, ha aderito al progetto «Per segnalare - aveva scritto in una nota - che in questo momento difficile bisogna rimanere uniti». E, dal canto loro, gli Anacoleti, erano stati tra i primi a predisporre una stagione alternativa, partita a settembre ma purtroppo subito sospesa a causa della seconda ondata della pandemia.

Le fotografie di tutti i teatri piemontesi illuminati saranno utilizzate dalla Fondazione Piemonte dal Vivo per rilanciare e dare ulteriore eco all’iniziativa.