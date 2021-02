Estendere gli ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori della Cerutti

A distanza di otto mesi dall’annuncio della ristrutturazione societaria della Officine Meccaniche Cerutti, che ha comportato 160 esuberi e la chiusura dello stabilimento di Vercelli, apprendiamo del drammatico annuncio del blocco della produzione, con conseguente cassa integrazione a zero ore per i 130 dipendenti dell’ultimo ramo della società rimasto attivo, ossia la Newco che aveva continuato ad operare nello stabilimento di Casale Monferrato.



Lo scorso giugno era stato siglato un accordo che, nel quadro di un piano industriale, sembrava poter dare una prospettiva almeno per una parte di quest’azienda storica che ha contribuito alla crescita delle nostre Città.



Il Partito Democratico di Casale Monferrato e di Vercelli esprime innanzitutto vicinanza ai lavoratori coinvolti e alle loro famiglie.



Abbiamo inoltre predisposto un ordine del giorno, che presenteremo nei rispettivi consigli comunali, per invitare le Amministrazioni delle nostre città a promuovere la creazione di tavoli di crisi con Prefettura, Regione e Governo, in particolare con il Ministero del Lavoro e il Ministero dello Sviluppo Economico, dando seguito all’appello lanciato dai sindacati in questi giorni. Sigle sindacali che, insieme a rappresentanti di lavoratori e dell’azienda sarebbe opportuno convocare per un costante confronto volto innanzitutto a sostenere le trattative per estendere gli ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori coinvolti per un periodo adatto a fornire adeguate tutele, in un momento molto complesso e delicato per il mercato del lavoro.



Chiediamo infine di promuovere un’azione politica di opportuno coordinamento tra le città di Vercelli e Casale Monferrato così da percorrere tutte le opzioni e le opportunità che possano permettere di salvaguardare posti di lavoro. La decisione di portare all’attenzione dei consiglieri delle nostre città questo tema è anche finalizzata a stimolare la massima consapevolezza e coordinamento tra le forze politiche rappresentate.

Pur consapevoli delle enormi sfide e stravolgimenti che stanno interessando le attività industriali e il mercato del lavoro dei nostri territori, riteniamo infine opportuno promuovere una mappatura complessiva delle situazioni di crisi aziendale così da poter ragionare su quali misure straordinarie possano permettere di prevenire l’interruzione temporanea o definitiva di altre attività economiche.



Senza divisioni politiche o geografiche, ma uniti nel dare il massimo supporto alle persone coinvolte.



Michele Gaietta e Alessandro Portinaro

Segretari PD Circolo di Vercelli e Casale Monferrato

Alberto Fragapane e Luca Gioanola

Capigruppo PD Comune di Vercelli e Casale Monferrato