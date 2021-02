Canna fumaria a fuoco in frazione Areglio

Canna fumaria a fuoco, nel primo pomeriggio di lunedì, ad Areglio, frazione del Comune di Borgo d'Ale.

Non appena è scattato l'allarme, una squadra permanente del distaccamento di Livorno Ferraris, Comando Vigilfuoco di Vercelli, è intervenuta per mettere in sicurezza lo stabile.

Giunto sul posto il personale dei Vigili del fuoco si è prima accertato che le fiamme interessassero solamente la canna fumaria e successivamente ha provveduto all’estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza di tutta l'area interessata.