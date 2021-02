Vaccinazioni Covid: pre-adesioni vicine al 70% tra gli over 80 vercellesi

Stanno raggiungendo la soglia del 70% le pre-adesioni per la campagna vaccinare degli over 80 vercellesi.

Nell'ultimo aggiornamento, della giornata di lunedì, la Regione comunica che le pre-adesioni sono arrivate a quota 10.511 a fronte di una platea di potenziali destinatari di 14.961 persone. Crescono anche le adesioni tra il personale scolastico, arrivate a quota 2.330.

Intanto, nella giornata di lunedì sono proseguite le vaccinazioni: l'Asl di Vercelli ha somministrato le prime dosi al punto vaccinale di Gattinara, dove ci sono state alcune lamentele per i tempi eccessivamente lunghi e per il fatto che gli accompagnatori, compresi quelle delle persone molto anziane, hanno dovuto attendere all'esterno mentre i vaccinandi si trovavano in difficoltà nel compilare i moduli su farmaci assunti e patologie. Una situazione che qualche gattinarese ha anche segnalato sui social chiedendo di mettere a punto meglio la parte burocratica che accompagna l'iniezione. Fortunatamente non per tutti l'esperienza è stata negativa.

A livello regionale, invece, dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 323.776 dosi (delle quali 134.920 come seconda), corrispondenti al 75,5% delle 428.670 finora disponibili per il Piemonte.

Guardando al vercellese, i dati rilevano circa 50 persone ricoverate tra gli ospedali di Vercelli e Borgosesia, sei dei quali in terapia intensiva al Sant'Andrea. I casi di variante accertati sono 8. Sul versante delle vaccinazioni, l'Asl ha superato la quota di 14mila dosi iniettate e 6mila persone hanno già completato anche il richiamo.