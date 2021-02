Trovato in un fossato in gravi condizioni. Mistero sulla Panoramica Zegna

E' stato ricoverato in codice rosso, all'ospedale di Ponderano, un 47enne ritrovato in un fossato. E' mistero per l'uomo che potrebbe essere stato investito e non soccorso. La scoperta è avvenuta oggi nel tardo pomeriggio ma le notizie sono ancora frammentarie.

Di certo è stata avvisata la centrale operativa che ha provveduto immediatamente ad inviare un'ambulanza e una pattuglia della Polizia stradale di Biella. Dalle prime informazioni, il ferito è stato trovato sulla Panoramica Zegna in località Bellavista.

Al momento attuale gli inquirenti non hanno ancora stabilito da quanto tempo il 47enne potesse essere finito nel fossato. Gli uomini della Polizia stradale stanno effettuando i rilievi necessari per capire se l'uomo possa essere stato investito e non soccorso oppure vittima di un malore.