Valsesia in lutto per Paolo Vimercati: aveva 66 anni

Valsesia in lutto per la morte improvvisa di Paolo Sozzi Vimercati de Capitani, già sindaco di Campertogno per quasi vent'anni, prima tra la metà degli anni '90 e i primi anni 2000 e poi fino al 2019.

Aveva 66 anni e, nella vita, era ingegnere dipendente dell'Ufficio tecnico del Comune di Quarona. Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo: Sozzi era molto apprezzato, in valle, per la sua attività di amministratore nel corso della quale aveva avviato importanti progetti per la valorizzazione di Campertogno.