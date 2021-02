La Fiamma: «Si gioca senza pubblico, ma il parco vien chiuso lo stesso: un'assurdità»

Da mesi le partite di calcio si giocano a porte chiuse: che senso ha continuare a chiudere anche Parco Camana in concomitanza con gli incontri casalinghi della Pro?

E' quanto chiede la sezione di Vercelli del Movimento Sociale Fiamma Tricolore che, raccogliendo le lamentele, si fa portavoce di molti frequentatori di Parco Camana che segnalano i disagi causati dalla chiusura del parco in concomitanza con le partite casalinghe della Pro Vercelli. «Come ben noto - segnala in una lettera il segretario della sezione, Denis Ferraris - ormai da mesi, le partite di calcio si giocano a porte chiuse. Quindi se questo provvedimento già prima appariva perlomeno esagerato in passato, a oggi appare essere assurdo e completamente immotivato. Ci chiediamo perché privare le famiglie di uno spazio pubblico e contestualmente danneggiare una attività di pubblico esercizio presente all’interno, già gravemente compromessa dalle misure anti Covid adottate in regime di zona arancione».