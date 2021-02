Distrutta dall'alluvione, la provinciale Crevola - Doccio sarà pronta a maggio (FOTO)

Continuano le opere di ripristino della viabilità sull’interrotta SP 105 tra Crevola e Doccio, letteralmente inghiottita dal fiume Sesia in piena durante l’alluvione del 2-3 ottobre scorso.

Iniziati i lavori terminate le somme urgenze, che hanno visto anche diversi Comuni isolati per diversi giorni, a seguito della pulizia dell’area e della bonifica di situazioni di pericolo la ditta appaltatrice, la Bertini s.r.l. di Alagna Valsesia, ha proceduto con la pulizia dell’alveo fluviale e il ripristino del livello del basamento stradale su cui poi si andrà a completare il basamento di tracciato, la bitumatura binder e il tappeto d’usura, i guard-rail e le segnaletiche.

«Abbiamo anche dato luogo - sottolinea in una nota il presidente della Provincia, Eraldo Botta, in visita al cantiere venerdì mattina - alla totale pulizia del versante di monte e di valle della carreggiata, procedendo con un ampio disboscamento che darà maggiore sicurezza ai viaggiatori in caso di schianto delle piante e un decoro dell’area notevole».

I lavori dovrebbero durare ancora fino al mese di maggio, quando il tratto verrà poi riaperto al traffico. «Fortunatamente nessuna abitazione - conclude Botta - è isolata da questa interruzione, ma i disagi che stanno patendo gli abitanti del luogo devono vedere comunque un rapido rimedio, consapevoli delle tempistiche non comprimibili a causa della situazione notevolmente compromessa che l’evento eccezionale ci ha lasciato. Un grazie, oltre alla ditta, va proprio ai cittadini che si stanno dimostrando davvero molto pazienti e ai nostri tecnici, che come sempre seguono il cantiere con scrupolo».