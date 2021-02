Troppo inquinamento e poche misure per contrastarlo: indagati i vertici di Regione e Comune di Torino

Ci sono i vertici delle ultime due legislature del Comune di Torino e della Regione Piemonte tra i destinatari degli avvisi di garanzia inviati stamattina dalla Procura di Torino, che nel 2017 ha aperto un fascicolo d'inchiesta ipotizzando il reato di "inquinamento ambientale", introdotto nel 2015 nell'ordinamento italiano.

Avvisi di garanzia ad Appendino, Cirio, Fassino e Chiamparino

Tra i destinatari degli avvisi di garanzia ci sarebbero il sindaco di Torino Chiara Appendino ed il Presidente della Regione Alberto Cirio, insieme ai predecessori Piero Fassino e Sergio Chiamparino e agli assessori all'Ambiente degli ultimi anni.

Il pm Gianfranco Colace, che coordina l'inchiesta, accusa le istituzioni di non avere adottato le opportune contromisure per contrastare l'inquinamento, comprovato dalla presenza nell'aria di polveri sottili che negli ultimi anni hanno raggiunto livelli senza precedenti.

Inchiesta partita da esposto esperto

L'inchiesta parte dall'esposto presentato da un esperto di valutazioni in impatto ambientale. Il documento, datato maggio 2017, sostiene che la Città di Torino versa in una "situazione di illegalità da almeno 10 anni" per il ripetuto sforamento dei valori di Pm10 imposti dalla Ue, che ha già avviato una procedura di infrazione contro l'Italia. Secondo l'esperto le contromisure messe in atto da Comune e Regione sono state inadeguate.

La replica di Fassino

“Sono sconcertato -dichiara l'ex sindaco Piero Fassino- e stupito perché la mia amministrazione ha sempre optato per la tutela della qualità ambientale della città. In ogni caso quando conoscerò su quali addebiti è fondato l’avviso di garanzia, nel merito risponderò nelle sedi opportune”. Lo dichiara Piero Fassino, deputato del Pd ed ex Sindaco di Torino, in merito all’inchiesta della Procura della Repubblica di Torino sull’inquinamento ambientale".

La replica di Chiamparino

“In merito alla gestione degli interventi di contrasto all’inquinamento - replica l'ex sindaco Sergio Chiamparino - sono assolutamente tranquillo: pur avendo affrontato una situazione ampia e complessa, ritengo di avere sempre lavorato per ridurre l’inquinamento e per migliorare la qualità ambientale della nostra Regione e di essermi impegnato per tutelare il Piemonte insieme alle altre Regioni dell’area padana; quando mi saranno mossi gli specifici addebiti risponderò nelle sedi preposte”.