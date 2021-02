Focolaio e possibile variante inglese: zona rossa a Re, screening a tappeto in una scuola di Biella

Covid: il Piemonte vuol evitare il rischio di diffusione dei focolai e mette in zona rossa il Comune di Re, in Val Vigezzo (provincia del Verbano Cusio Ossola): la misura straordinaria, che entrerà in vigore alle 18 di sabato 20 febbraio, è stata assunta nel pomeriggio di venerdì, dopo un incontro del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio con i rappresentanti degli enti locali e i Prefetti, il vicepresidente della Regione Fabio Carosso e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi.

«Una decisione che si è resa necessaria dato l’improvviso incremento di casi registrato nell’ultima settimana a Re - spiega il presidente della Regione Cirio, che ha firmato l’ordinanza nella serata di venerdì -. In questo piccolo Comune su circa 750 abitanti sono emersi 37 soggetti positivi negli ultimi 7 giorni. Non sappiamo ancora se questi casi siano dovuti a una variante, ma è comunque una incidenza molto elevata e abbiamo ritenuto necessario intervenire per tutelare la salute delle persone che popolano la vallata».

L’ordinanza sarà valida fino a venerdì 26 febbraio: oltre alla chiusura dei locali e al divieto di uscire di casa se non per motivi essenziali (valida per il Comune di re), verrà anche sospesa l’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado della Val Vigezzo, con ordinanze emesse dai sindaci del territorio.

Intanto, nella giornata di venerdì, sono state assunte misure straordinarie di contenimento per il liceo Avogadro di Biella: all'interno dell'Asl sono state identificati nei giorni scorsi due casi di variante inglese e il fatto che, nella giornata di venerdì una informazione del Laboratorio analisi dell'Asl parli di due casi di sospetta variante inglese all'interno dell'istituto scolastico, ha portato le istituzioni ad adottare le misure preventive di contenimento previste dal ministero della Salute «procedendo - spiega l'assessore alla Santià, Luigi Icardi - a effettuate tamponi molecolari su tutti gli alunni e il personale scolastico, e attivando il periodo di quarantena. Gli esiti dello screening saranno disponibili entro lunedì. Restiamo in attesa della tipizzazione da parte dell’Istituto zooprofilattico per l’individuazione degli eventuali casi di variante». L’assessore regionale all’istruzione Elena Chiorino ribadisce come: «L’istituto è intervenuto tempestivamente e in sinergia con l’Asl, attivando tutte le procedure indicate nelle linee guida ministeriali del 31 gennaio sia in termini di screening, sia di quarantena per garantire, comunque, la massima attenzione ed il miglior contenimento possibile».