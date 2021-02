Fortnite, nuovo record. Di cosa si tratta?

Il giorno di Santo Stefano per i giocatori di Fortnite ha significato tanto. Questo perché, proprio in questo giorno di festa, si è svolto un evento spettacolare che ha consentito a molti appassionati del gioco di sfidarsi gli uni con gli altri stabilendo anche un record considerevole. Fortnite è stato il veicolo di nuove amicizie e di nuove alleanze per i giocatori. Ma di cosa si tratta?

Fortnite: di che si tratta?

Fortnite è un gioco per computer sviluppato in tempi molto recenti dai migliori creatori digitali. Anche se si tratta di un gioco presente sul mercato da solo un paio anni quindi, la sua creazione ha impiegato molto impegno e dedizione. Si erano create molte aspettative per questo gioco proprio, come indicato da Giochi 24 Notizie, perché si tratta di un qualcosa di piuttosto intuitivo e semplice da comprendere. Milioni di giocatori prendono parte al gioco ogni giorno e questo lo ha portato ad essere molto conosciuto nel mondo. La concezione di Fortnite è semplice: si può giocare singolarmente o in gruppo e in entrambi i casi il giocatore deve apportare la sua fantasia per superare ed arrivare al livello successivo mettendo in mostra le sue abilità e coinvolgendo anche strategie di problem solving piuttosto accurate. Questo consente al giocatore anche di estraniarsi dal mondo esterno ma allo stesso tempo di ampliare la sua cerchia di conoscenze nel mondo del gioco digitale.

Fortnite quindi è un gioco molto partecipativo e a cui possono giocare persone di tutte le età. Si consiglia però di prenderne parte dai tredici anni proprio perché in quegli anni si ha raggiunto le conoscenze adatte per giocare in tranquillità.

La sala LAN di Santo Stefano: cos’è accaduto?

Nel giorno di Santo Stefano è successo qualcosa di incredibile per gli appassionati di Fortnite. Molti di loro infatti si sono potuti ritrovare in una sala francese LAN per giocare. Una sala LAN è un posto magico e molto preso in considerazione dai giocatori. Questo perché ci si può ritrovare in questi luoghi virtuali o in presenza e giocare con altre persone al proprio gioco preferito. Il che significa essenzialmente innescare nuove sinergie e gruppi di gioco con i quali si può di sicuro rimanere in contatto nel corso del tempo. I tempi di gioco sono infiniti e si può scegliere di avviare match con chiunque e per giorni interi. Lo scopo principale delle stanze LAN e di eventi di questo genere è proprio questo: permettere l'interazione sociale sin ai massimi livelli e consentire allo stesso tempo alle persone di divertirsi facendo ciò che gli piace.

Nel caso di Fortnite, questo evento è stato uno dei più chiacchierati e dei più partecipativi per gli appassionati del gioco che hanno preso parte a più di un centinaio di partite gli uni con gli altri dando vita a un vero e proprio record di partite. Il tutto si è svolto in presenza e nel pieno della sicurezza per i partecipanti.

Dunque, si può dire che nella sala LAN di Fortnite francese sono accorsi giocatori da tutto il mondo e certamente si tratta di un evento che rimarrà nella storia del gioco.