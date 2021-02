Rive e la Bassa piangono Gian Franco Manachino

Rive e la Bassa sono in lutto per la scomparsa di Gian Franco Manachino, per due mandati sindaco del piccolo centro della pianura vercellese.

Aveva 67 anni e, tra il 2004 e il 2014, è stato alla guida dell'amministrazione comunale rivese. Alpino, persona apprezzata dai colleghi sindaci e dalla sua comunità, Manachino lascia il ricordo di una uomo dal “cuore d'oro" come stanno ricordando sui social tanti amici e conoscenti.

Tra loro anche la sindaca di Asigliano, Carolina Ferraris: «Quando mi è giunta la triste notizia della morte di Gianfranco Manachino ex-sindaco di Rive, un forte dispiacere mi ha pervasa - scrive - Mi legano a lui anni di sincera collaborazione, amicizia e tante risate. Ciao Gianfranco che il tuo cappello e i tuoi valori da alpino ti seguano ovunque. È stato un piacere conoscerti».

Il funerale di Manachino avrà luogo lunedì alle 10 nella chiesa parrocchiale di Rive, dove sabato, alle 18, verrà recitato il rosario.