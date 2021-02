Accoltellato in strada in corso Prestinari

Accoltellamento in strada, nel pomeriggio di giovedì, in corso Prestinari.

A dare l'allarme alcuni passanti che hanno fermato gli agenti della Squadra Volante della Questura di Vercelli, in transito nella zona, avvertendoli che, poco prima, un uomo aveva da poco accoltellato una persona in strada, colpendo a una mano e a una gamba. Attraverso una serrata e repentina attività di ricerca, gli operatori di Polizia hanno rintracciato e identifico il presunto responsabile dell’accoltellamento, un uomo vercellese di circa 50 anni.

A seguito degli approfondimenti investigativi, si è appurato che l’aggressione era scaturita da questioni economiche in sospeso tra i due uomini e ricollegabili a motivi lavorativi.

Per i fatti sopra descritti, l’aggressore è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vercelli per i reati di lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.