Trino, dal 25 febbraio le vaccinazioni per gli over 80

Partirà giovedì 25 febbraio, a Trino, la campagna di vaccinazione per gli over 80 anche nel nostro Comune.

Lo ha comunicato l'Asl di Alessandria al sindaco Daniele Pane: dal 25 febbraio, e per tutti i giovedì successivi, le inoculazioni si svolgeranno, dalle 8 alle 15 al distretto Asl di Trino di via Ortigara, 4.

«Ci tengo a rammentare che per accedere al servizio di vaccinazione è obbligatorio contattare il proprio medico di base comunicando un numero di cellulare - ricorda Pane - Se non siete in possesso del cellulare potete fornire quello di un parente o di una persona di fiducia in stretto contatto con voi: 72 ore prima riceverete un messaggio con la comunicazione di data, ora e luogo di vaccinazione».

Per offrire un servizio in più alla popolazione, nel fine settimana i volontari di Pat, Protezione Civile, Alpini, Vigili del Fuoco e Carabinieri in Congedo passeranno casa per casa, da coloro che non hanno ancora aderito, per consegnare una comunicazione contenente le indicazioni ed eventualmente a raccogliere i dati da trasmettere al medico di famiglia.