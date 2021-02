«Nomine al Sant'Antonio Abate: chiediamo un'operazione trasparenza»

Gentile direttore,

in questi giorni è uscito sul sito istituzionale del Comune di Trino l’avviso pubblico per l’acquisizione di una candidatura a componente il CdA dell’Apsp Sant’Antonio Abate, per sostituire il consigliere di nomina sindacale (di due previsti) dimessosi lo scorso dicembre. In occasione del precedente avviso, bandito appena lo scorso anno (le nomine sono avvenute nel settembre passato) erano state presentate tre candidature, e poiché la nomina deve essere effettuata dal Sindaco scegliendo, appunto, fra quelle, una è stata scartata. Ci domandiamo ora innanzitutto: era proprio il caso di ricorrere ora ad un nuovo avviso, che inevitabilmente rallenta i tempi della sostituzione e penalizza il funzionamento a regime del CdA, a maggior ragione in questo periodo oltremodo complicato per la gestione in emergenza della pandemia da Covid? Non sarebbe stato più comodo, più semplice e tempestivo far scorrere la “graduatoria”, come succede abitualmente, ad esempio, per i concorsi e bandi pubblici, nominando il terzo candidato rimasto?

La candidatura scartata la scorsa volta era quella di Bruno Ferrarotti che, per rimanere nel campo socio-sanitario ed assistenziale, è stato assessore comunale ai servizi socio-sanitari, componente nel C.direttivo dell’Usl 76 di Casale Monferrato, componente nel CdA dell’Ipab Sant’Antonio Abate nei periodi 1980/’87 e 2015/’17 ( incarichi sempre accompagnati da studi e ricerche sul settore): noi che non siamo complottisti non pensiamo che la terza candidatura, presentata allo scadere dell’avviso, sia stata in un certo qual modo “incoraggiata”. Ma tant’è.

Indipendentemente dalla ricandidatura (comunque certa) di Ferrarotti proponiamo quindi al sindaco Pane, in occasione di questo rinnovato avviso pubblico, una operazione di trasparenza, nel rispetto dei “principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza (appunto) e pubblicità” richiamati nell’avviso stesso: ancorché non sia previsto, pubblichi sul sito del Comune i curricula delle candidature che perverranno e, soprattutto, motivi le ragioni della sua scelta finale, che noi auspichiamo basata sulle “competenze specifiche sulle attività che costituiscono gli scopi dell’Apsp Sant’Antonio Abate” richieste come requisiti. E’ buona norma che le valutazioni effettuate da un sindaco in nome ed in rappresentanza dei suoi cittadini siano spiegate alla comunità, a maggior ragione se riguardano le sorti e la gestione di una struttura fondamentale per i Trinesi e per l’intera sanità territoriale.

Siamo convinti che i nostri concittadini approverebbero questo gesto.

Fausto Cognasso, Giorgio Cognasso, Francesco Croce, Giuliana De Gasperi, Maurizia Gnemmi, Patrizia Massazza, Giovanni Tricerri