Rices: serie C Silver e Under 18 Gold, si riparte

Dopo il "tampone day" del 7 febbraio e dopo aver ripreso gli allenamenti, era necessario decidere se partecipare o meno ai vari campionati giovanili. Di fronte ai rigidi e gravosi (sia economicamente che logisticamente) protocolli gara imposti dalla FIP e considerando l'attuale situazione sanitaria, abbiamo condiviso con i nostri soci e le loro famiglie di dare priorità alla salute e stare alla finestra: gli allenamenti dei gruppi Under 13, Under 14, Under 15 e Under 16 continueranno nelle modalità consentite dall'attuale DPCM a chi non partecipa ai campionati (quindi all'aperto, distanziati e in forma individuale) in attesa del nuovo DPCM che entrerà in vigore dopo il 5 marzo e che la stessa FIP organizzi forme alternative di tornei o simili che consentano nuovamente normali modalità di allenamento.

Abbiamo invece deciso di partecipare al campionato di serie C Silver e Under 18 Gold: nel primo caso sia per onorare il sostegno che ci è stato comunque garantito dai nostri amici sponsor, sia perché crediamo da sempre che la prima squadra spossa essere il "faro" del movimento che dovrà ripartire con forza dopo la pandemia; nel secondo caso perché alcuni ragazzi della compagine Under 18 sono nel roster della serie C e perché per altri potrebbe essere la fine del loro percorso giovanile. Sperando che sia la scelta migliore per noi e per il nostro movimento cestistico, ci auguriamo che la stessa Federazione Italiana Pallacanestro possa supportare le società "minori" come noi in maniera migliore e più concreta di quanto sia stato fatto negli ultimi mesi. Sempre GO RICES, ne abbiamo bisogno!