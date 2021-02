Ambiente, accoglienza e supporto ai cittadini: 4 "Progetti utili alla collettività"

Due progetti dedicati all'ambiente e due all'erogazione di servizi in ambito sociale. L’assessore alle Politiche Sociali, Ketty Politi, nella Giunta Comunale di mercoledì ha presentato la delibera di approvazione dei PUC– Progetti Utili alla Collettività, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza che, nell’ambito dei Patti per il lavoro e per l’inclusione sociale, sono tenuti a svolgere nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16.

I Puc rappresentano dunque un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la comunità tutta. Grazie all’approvazione all’unanimità del provvedimento, l’Ufficio Inclusione Sociale del Comune di Vercelli attiverà due progettualità in ambito ambientale: “Vercelli Pulita” e “Spazi Comuni” che hanno come principale finalità la manutenzione e la pulizia degli impianti di proprietà del Comune oltre che la pulizia delle strade e delle aree verdi della città.

Altri due progetti verranno attivati nell’ambito sociale: “Accogliere in Comune” e “Lingue in Comune” che hanno la finalità di facilitare gli accessi dei cittadini agli uffici comunali supportando gli operatori nelle operazioni di accoglienza del pubblico presso gli uffici, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, fornendo informazioni alla cittadinanza e facilitando i contatti tra il Comune e la cittadinanza.

I piani di lavoro saranno strutturati in coerenza con le competenze professionali di ognuno e con quelle acquisite anche in altri contesti e in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui, che saranno sostenuti al Centro per l’impiego o al Servizio sociale del Comune.