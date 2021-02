Lomellina, Mede in zona rossa: effettuati circa 500 tamponi sugli alunni

A partire dalle 9 di questa mattina (mercoledì) dalle scuole materne e fino alla terza media, con orari scaglionati secondo le fasce disposte in precedenza, sono stati eseguiti i tamponi su base volontaria che hanno riguardato anche tutto il personale scolastico e non solo gli alunni degli istituti scolastici di Mede. Lo screening ha coinvolto circa 500 persone sulle 550 persone.

Sono state allestite 7 postazioni per altrettanti medici presenti, di cui 4 di base a Mede e altri 3 messi a disposizione da Ats Pavia. In ogni postazione due assistenti per gestire le operazioni di registrazione e raccolta dati delle persone analizzate con i tamponi.

Sul posto per coordinare la operazioni di screening i Volontari della consulta, la Polizia locale, i Carabinieri e la Croce Rossa presente con il delegato regionale Gianluca Vicini. Gli esiti saranno resi noti domani (giovedì)

Da questa sera alle 18 (mercoledì) Mede entrerà in zona rossa a seguito dell'ordinanza firmata ieri sera (martedì) dal governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana. Il provvedimento resterà in vigore fino al 24 febbraio.