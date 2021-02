Baglione: «Incentivi e agevolazioni per far crescere la nostra Gattinara»

Il Comune di Gattinara anche per il 2021 ha introdotto una serie di incentivi e agevolazioni a favore delle famiglie e delle imprese che scelgono la città per i loro progetti e ha deciso di proseguire con il percorso graduale, ma importante, di riduzione della pressione fiscale per tutti.

«Gattinara e il nostro territorio – spiega il sindaco Daniele Baglione - sono un luogo unico dove poter vivere e lavorare in perfetto equilibrio. Per questo motivo abbiamo introdotto una serie di incentivi e agevolazioni a favore delle famiglie e delle imprese che scelgono la nostra città per i loro progetti. In particolare: abbiamo approvato una nuova riduzione Irpef per tutti, riducendo le tasse anche per l’anno 2021; abbiamo introdotto una serie di incentivi e agevolazioni a favore delle famiglie e delle giovani coppie, delle imprese e delle associazioni per favorire l’aumento della popolazione, l’incremento delle attività produttive e la ristrutturazione degli immobili, valorizzando tutto il territorio».

Il tutto inserito in un più ampio progetto di riduzione della fiscalità locale e di creazione di incentivo che fungano da elementi di attrazione del territorio.

«Crediamo fortemente nel progetto di graduale riduzione delle tasse – continua il sindaco - e lo portiamo avanti in maniera determinata e costante; guardando ad una crescita del nostro territorio mediante l’unione con i Comuni vicini e lavorando al progetto di fusione con il Comune di Lenta che determinerebbe la possibilità di abbattere radicalmente la tassazione per 550.000 euro in meno per tutti, ogni anno. Questo è il percorso che intendiamo seguire per continuare a fare di Gattinara e del nostro territorio il luogo del buon vivere, un luogo accogliente e funzionale dove ognuno vorrebbe sviluppare il proprio progetto di vita, in poche parole: il luogo dove tutti vorrebbero abitare. Lavoriamo insieme alla costruzione di un grande futuro per i nostri giovani, i nostri anziani e le nostre famiglie, un futuro felice che tutti Noi ci meritiamo».

Tutte le misure di sostegno adottate saranno comunicate su diversi canali in modo da farle conoscere ampiamente.